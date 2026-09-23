ضبطية في مركب.. حبس مسجل خطر بحوزته حشيش وأسلحة بأوسيم

أمرت النيابة المختصة بالجيزة بحبس مسجل خطر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء والذخيرة.

كما أمرت بتحريز المضبوطات على ذمة التحقيقات، وذلك عقب ضبط المتهم داخل مركب بنهر النيل بدائرة قسم شرطة أوسيم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، البالغ من العمر 33 عامًا، أثناء استقلاله مركبًا بنهر النيل بدائرة القسم، وذلك بعد الاشتباه في حيازته مواد مخدرة وأسلحة وذخيرة.

وبتفتيش المتهم والمركب، عُثر بحوزته على 10 طرب من مخدر الحشيش، وبندقية آلية، وفرد خرطوش، وعدد من الأسلحة البيضاء، بالإضافة إلى عدة طلقات نارية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات، موضحًا أن حيازته للمواد المخدرة كانت بقصد الاتجار، فيما أقر بحيازته للأسلحة والذخيرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تحريز المضبوطات لحين استكمال التحقيقات واتخاذ القرار القانوني بشأنها.