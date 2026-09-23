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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حشيش دليفري.. حبس ديلر فيسبوك بعد ترويجه المخدرات أون لاين بأكتوبر

المتهم
المتهم
ندى سويفى

قررت النيابة المختصة بالجيزة حبس "ديلر فيسبوك" 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج وبيع المواد المخدرة عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وحرزت النيابة المضبوطات وهي عبارة عن كمية من مخدر الحشيش وتم إرسالها إلى المعامل الكيماوية بوزارة الصحة لفحصها وبيان نوع المادة المخدرة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم. 

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.

وتم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتفي محمول “بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي”، وبمواجهته اعترف بإدارته الصفحة المشار إليها لترويج المواد المخدرة المضبوطة بحوزته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

حشيش دليفري حبس ديلر فيسبوك أكتوبر الجيزة بيع المواد المخدرة

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