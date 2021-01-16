سمير صبري الأكثر بحثا على «جوجل» بعد ظهوره في برنامج واحد من الناس

تصدر الفنان سمير صبري محركات البحث على جوجل بوصفه من اهم الاخبار التي نالت اهتمام المتابعين، وذلك بعد لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، على شاشة قناة الحياة، وتسابق رواد ونشطاء السوشيال ميديا في البحث عن أهم المعلومات والمحطات في حياة سمير صبري سواء الفنية أو الإنسانية.





وكشف صبري، خلال اللقاء، العديد من الاسرار التي اذيعت لاول مرة عن زواج ام كلثوم من محمود الشريف، واغنية من غير ليه والتي كان من المفترض ان يغنيها عبد الحليم ولكن الوفاة منعته من غنائها ، وانه تمني ان يكون انور وجدى، وان زوجة والده الثانية كانت بتغير من حب والده له.





كما تصدرت البحث تصريحات سمير صبري بانه ضد برامج المقالب و الاستخفاف بالنجوم ، وسر تسمية سمير صبرى ملك الافراح.





وتساءل سمير صبرى، خلال اللقاء: كيف لا يتم توجيه الدعوة لكبار الفنايين لحضور المهرجانات السينمائية ، والوجوه الجديدة بتذهب للمهرجانات علشان تستعرض الفساتين على الريد كاربت.





وفي ختام اللقاء تلقى سمير صبري مداخلة هاتفية من الفنانة نيللى، قالت فيها: لو ليا اخ كنت اتمنى يبقى سمير صبرى".