سمير صبري: سني لا يسمح بإقامة علاقات عاطفية.. فيديو

قال الفنان سمير صبري إن سنه الآن لا يسمح بعلاقات عاطفية، مشيرا إلى أن الحب ليس له سن لأن الحب عبارة عن إحساس، ومن الممكن أن يكون عمرك 70 عاما، وتشعر أن ليدك 20 عاما والعكس.





وأضاف سمير صبري خلال لقائه في برنامج واحد من الناس المذاع علي قناه الحياه: ابني الآن سنة فوق الـ30 عاما، و يعيش في انجلترا منذ زمن بعيد لأن والدته من مدينة نيوكاسل في انجلترا و تزوج وأنجب .





وأوضح سمير صبري : ابني اسمه حسن وكنت دائما أجسد شخصيات في أعمالي باسم حسن ولدي 3 أحفاد هم طارق ونيللي وفايزة ولم اراه منذ فبراير الماضي بسبب أحداث الوباء. اسمهأجسدأحفادأحداث



