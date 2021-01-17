ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سمير صبري: سني لا يسمح بإقامة علاقات عاطفية.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 01:37 ص
سمير صبري
سمير صبري
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الفنان سمير صبري إن سنه الآن لا يسمح بعلاقات عاطفية، مشيرا إلى أن الحب ليس له سن لأن الحب عبارة عن إحساس، ومن الممكن أن يكون عمرك 70 عاما، وتشعر أن ليدك 20 عاما والعكس.

وأضاف سمير صبري خلال لقائه في برنامج واحد من الناس المذاع علي قناه الحياه: ابني الآن سنة فوق الـ30 عاما، ويعيش في انجلترا منذ زمن بعيد لأن والدته من مدينة نيوكاسل في انجلترا وتزوج وأنجب.

وأوضح سمير صبري: ابني اسمه حسن وكنت دائما أجسد شخصيات في أعمالي باسم حسن ولدي 3 أحفاد هم طارق ونيللي وفايزة ولم اراه منذ فبراير الماضي بسبب أحداث الوباء.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تغير ملامح الفنانة هدى رمزي في أحدث ظهور لها.. شاهد

انتصار السيسي: أحداث مسلسل «الاختيار» عشتها كلها بكل تطوراتها | فيديو

رانيا محمود لـ صدى البلد: والدي سجل القرآن بصوته.. وماما غير مصابة بكورونا

في عيد ميلاد سمير صبري.. السر وراء إخفاء زواجه لسنوات طويلة.. ولهذا السبب لا يستطيع ابنه العيش في مصر

أخبار الفن.. وفاة هادي الجيار.. إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل .. وعبير صبري: أقرب صديقاتي خانتني وخطفت زوجي

ترشيحاتنا

لأصحاب الكوليسترول المرتفع.. 9 نصائح طبيعية بسيطة لعلاجه

10 صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

وزير النقل يرد على الجدل حول مبلغ 360 مليار جنيه تكلفة خط القطار الكهربائي السريع

بينها إلغاء حظر السفر مع الدول الإسلامية.. بايدن يصدر سلسلة قرارات عاجلة يوم تنصيبه

مليانة فيتامينات .. هاني الناظر يقدم وجبة سحرية لتقوية المناعة

بتنزل من البيت كتير.. بائع يقتل ابنته ويلقى بجثتها على الطريق بالقليوبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتحار حفيدها بسبب البلايستيشن .. جدة تحذر الآباء من معاناة أطفالهم الخفية| صور

فستان فوق الركبة .. صور جريئة لزوجة كريم فهمى من فرح نادر حمدى

سجادة حمراء وفرقة عسكرية تغني له .. مطالب ترامب الأخيرة قبل مغادرة البيت الأبيض