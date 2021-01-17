سمير صبري: شادية أجهضت 3 مرات وكانت تحلم بالأمومة.. فيديو

قال الفنان سمير صبري ، إن فيلم نص ساعة زواج شارك فيه بمقطع صغير وكذلك الفنان عادل إمام، لافتا إلى أن أول لقاء كان بينه وبين شادية كان في غرفة المكياج ووافق بعد ذلك أن يعمل معها.





وأضاف سمير صبري خلال لقائه في برنامج واحد من الناس المذاع علي قناه الحياه: غنيت مقطع صغير بالانجليزي وكانت الفنانة شادية تجلس خلفي وأنا لا أعلم وعندما سمعتني قالت لي من الذى كتب هذا الكلام قلت لها انا، وجلبت بليغ حمدي على الفور وعرضت عليه المقطع وقمت بالغناء معها.





: من اسباب اعتزال الفنانة شادية وفاة طاهر اخوها والذي كانت تعتبره ابنها وصديقها وحبيبها ومدير أعمالها"، مؤكدا أن الفنانة شادية حملت 3 مرات وفي كل مرة يحدث لها اجهاض رغم انها كانت تظل مدة الحمل بدون حركة، ولكن الجنين كان يستمر حتى الشهر السابع وبعد ذلك يحدث أمر الله ويتم إ جهاضه. وأردف سمير صبري تعتبرهوصديقهاأعمالها"،أن



