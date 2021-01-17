سمير صبري يروي تفاصيل لأول مرة عن علاقة سعاد حسني وعبدالحليم حافظ.. فيديو

قال الفنان سمير صبري ، إنه رأى وثيقة زواج محمود الشريف من أم كلثوم ولكنه لم ي رى وثيقة زواج بين عبد الحليم وسعاد حسني، مؤكدا ان هناك قصة حب كبيرة وعميقة نشأت بين العندليب والسندريلا وظلت 3 سنوات. أمرى





وأضاف سمير صبري خلال لقائه في برنامج واحد من الناس المذاع علي قناه الحياه: قصة الحب بين عبد الحليم وسعاد حسني كان بها العديد من المشاحنات بسبب الغيرة التي كان يغيرها عبد الحليم علي سعاد، لافتا إلى أن سعاد حسني تعلمت من زوجها السابق لعبة الكارت وكانت تسهر للعب هذه اللعبة مع اصدقائها.





سمير صبري : عبد الحليم كان لديه سيارة فيات سوداء جاهزة بالمفتاح كان يقودها هو وكان يذهب إلى بيوت اصدقائها لرؤية سيارتها بالخارج، ويسأل البواب . وأوضحفياتبالمفتاحإلىبيوت



