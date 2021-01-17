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توك شو

سمير صبري يروي تفاصيل لأول مرة عن علاقة سعاد حسني وعبدالحليم حافظ.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 02:04 ص
سمير صبري
سمير صبري
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إبراهيم القادري
قال الفنان سمير صبري، إنه رأى وثيقة زواج محمود الشريف من أم كلثوم ولكنه لم يرى وثيقة زواج بين عبد الحليم وسعاد حسني، مؤكدا ان هناك قصة حب كبيرة وعميقة نشأت بين العندليب والسندريلا وظلت 3 سنوات.

وأضاف سمير صبري خلال لقائه في برنامج واحد من الناس المذاع علي قناه الحياه: قصة الحب بين عبد الحليم وسعاد حسني كان بها العديد من المشاحنات بسبب الغيرة التي كان يغيرها عبد الحليم علي سعاد، لافتا إلى أن سعاد حسني تعلمت من زوجها السابق لعبة الكارت وكانت تسهر للعب هذه اللعبة مع اصدقائها.

وأوضح سمير صبري: عبد  الحليم كان لديه سيارة فيات سوداء جاهزة بالمفتاح كان يقودها هو وكان يذهب إلى بيوت اصدقائها لرؤية سيارتها بالخارج، ويسأل البواب .

وتابع: عبد الحليم كان مع سعاد حسني في المغرب في عيد ميلاد الملك وطلبوا من هناك غرفة نوم، قائلا: "حضرت معه مكالمة هاتفية وهو يقوم بالغاء طلب هذه الغرفة من المغرب بسبب انتهاء قصة الحب بينهما قبل عمل فيلم الخطايا، وكان يغير عليها من لعبة الكارت وليس من الرجال.
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