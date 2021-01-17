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مرأة

أنيق وعصري.. تعرف على سعر جاكيت سمير صبري في أحدث ظهور له

الأحد 17/يناير/2021 - 10:01 ص
سمير صبري
سمير صبري
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هاجر هانئ
تصدر الفنان سمير صبري مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، على شاشة قناة الحياة.

وظهر سمير صبري في البرنامج بإطلالة كاجوال، حيث ارتدي تي شيرت مطبوع ونسق معه جاكيت عصري وأنيق من توقيع Emporio .Armani.

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وبلغ سعر جاكيت سمير صبري في أحدث ظهور له  975 دولار أمريكي أي ما يقرب من 15 ألف جنيه مصري.

وكان سمير صبري، كشف خلال اللقاء، العديد من الأسرار التي أذيعت لأول مرة عن زواج أم كلثوم من محمود الشريف، وأغنية من غير ليه والتي كان من المفترض أن يغنيها عبد الحليم ولكن الوفاة منعته من غنائها، وأنه تمني أن يكون أنور وجدى، وأن زوجة والده الثانية كانت بتغير من حب والده له. 

كما تصدرت تصريحات سمير صبري البحث بأنه ضد برامج المقالب والاستخفاف بالنجوم، وسر تسمية سمير صبرى بملك الأفراح. 

وتساءل سمير صبرى، خلال اللقاء: كيف لا يتم توجيه الدعوة لكبار الفنانين لحضور المهرجانات السينمائية، والوجوه الجديدة تذهب للمهرجانات لاستعراض الفساتين على الريد كاربت.

وفي ختام اللقاء تلقى سمير صبري مداخلة هاتفية من الفنانة نيللى، قالت فيها: لو ليا أخ كنت أتمنى يبقى سمير صبرى".
أنيق وعصري.. تعرف على سعر جاكيت سمير صبري في أحدث ظهور له
أنيق وعصري.. تعرف على سعر جاكيت سمير صبري في أحدث ظهور له
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