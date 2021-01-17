مناقشات وورش فنية متنوعة بالوادى الجديد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بثقافة الوادى الجديد، حيث نظم بيت ثقافة المنيرة ورشة تدريبية على الحرف البيئية وعمل أشكال من الخوص، بجانب ألعاب ذهنية للأطفال، كما نظم بيت ثقافة صنعاء مرسم للأطفال بعنوان "القرية"، وقدم الفرع العديد من المناقشات بالمواقع الثقافية لمجموعة من الكتب، حيث ناقشت مكتبة الطفل والشباب كتاب بعنوان "العقل منبع الحكمة"، وناقش بيت ثقافة بلاط كتاب "التعليم الأساسى " وناقشت مكتبة الطفل والشباب بباريس كتاب بعنوان "الجراثيم"، وببيت ثقافة القصر تم مناقشة كتاب "مغامرات سندباد الجمال"، كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة كتاب "أحاديث السفر وزاد المسافر". الأساسى



