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ثقافة

مناقشات وورش فنية متنوعة بالوادى الجديد

الأحد 17/يناير/2021 - 10:00 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بثقافة الوادى الجديد، حيث نظم بيت ثقافة المنيرة ورشة تدريبية على الحرف البيئية وعمل أشكال من الخوص، بجانب ألعاب ذهنية للأطفال، كما نظم بيت ثقافة صنعاء مرسم  للأطفال بعنوان "القرية"، وقدم الفرع العديد من المناقشات بالمواقع الثقافية لمجموعة من الكتب، حيث ناقشت مكتبة الطفل والشباب كتاب بعنوان "العقل منبع الحكمة"، وناقش بيت ثقافة بلاط كتاب "التعليم الأساسى" وناقشت مكتبة الطفل والشباب بباريس كتاب بعنوان "الجراثيم"، وببيت ثقافة القصر تم مناقشة كتاب "مغامرات سندباد الجمال"، كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة كتاب "أحاديث السفر وزاد المسافر".

أعد بيت ثقافة الجديدة مجلة حائط بعنوان لمحة تاريخية عن محافظتى، كما أعد بيت ثقافة الثورة مجلة حائط عن "اضرار التدخين" وقدم بيت ثقافة الراشدة مجلة حائط بعنوان "مصر المكان والمكانة"، وأقام بيت ثقافة بولاق مرسم عن عيد الشرطة، كما نظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة رسم عن 25 يناير، بينما عقد قصر ثقافة الخارجة أمسية شعرية لأدباء نادى أدب القصر، فيما قدم قصر ثقافة موط يوم ترفيهي للأطفال بجانب ورشة للرسم بالقلم الرصاص "الظل والنور".
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