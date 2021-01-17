بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. رعب يجتاح لبنان وتوجه لتمديد الإغلاق بالبلاد

أفادت مصادر طبية لصحيفة "السياسة" الكويتية، بأن الأسابيع المقبلة ستكون ثقيلة الوطء على اللبنانيين، مع توقعات بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا لمستويات قياسية مخيفة.





يأتي ذلك في خضم تزايد الإصابات في ظل توجه رسمي لتمديد الإغلاق الشامل أسبوعا، وتراجع الملفات الساخنة في لبنان أمام ملف التفشي غير المسبوق لوباء كورونا.





ودعت المصادر اللبنانيين إلى "الالتزام الدقيق بإجراءات الوقاية وعدم الخروج من المنازل، انتظارًا لوصول لقاح كورونا الذي سيعطي أملًا بإمكانية بدء العد العكسي لنهاية الوباء.





وكانت السلطات الصحية في لبنان، سجلت أمس السبت، 5872 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن 41 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 1866 حالة.





فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان 249158 حالة، بحسب الوزارة.





وفي وقت سابق، كشف علي المقداد عضو لجنة الصحة النيابية في لبنان عن رصد نوع متحور من فيروس كورونا المستجد، أسرع انتشارا، وتابع قائلا "لا نعلم حتى الآن إذا كنا نواجه نوعا جديدا من الفيروس، أو أن فيروس كورونا قد طور نفسه".