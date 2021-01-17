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أخبار العالم

تحذير هام من الأرصاد السعودية.. ودرجة حرارة تحت الصفر هذا الأسبوع

الأحد 17/يناير/2021 - 09:15 ص
الطقس في السعودية
الطقس في السعودية
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شيماء مصطفى
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تحذيرًا بشأن حالة الطقس، اليوم الأحد، بمنطقة المدينة المنورة. 

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، تضمن التنبيه، الحديث عن نشاط الرياح والأتربة المثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.

ولفت المركز إلى أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

فيما توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، موجة برد من متوسطة إلى قوية على معظم مناطق المملكة، نهاية الأسبوع.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تسجل الصفر وتحت الصفر على الشمالية، وتقترب من الصفر على الوسطى، وخارج المدن متوقع أن تسجل الصفر".

ولفت: "تكسر ١٠ درجات مئوية على المدينة والشرقية"، موضحا "الحرارة الصغرى متوقع أجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا مع صقيع، ومتوقع أن تقترب الصغرى من 15 في مكة وجدة 20، وتعتبر أقوى موجة برد تؤثر على المملكة منذ دخول شتاء عام 1442هـ".

وأضاف: "الساحل الجنوبي الغربي متوقع أن يكون تأثيرها ضعيفًا ومتوقع #ثلوج على مرتفعات تبوك والشام".
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