مواجهات نارية.. تعرف على مباريات اليوم الأحد 17 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد، 17 يناير 2021، عدد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها قمة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وإنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وأتلتيك بلباو.





ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي: