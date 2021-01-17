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رياضة

مواجهات نارية.. تعرف على مباريات اليوم الأحد 17 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

الأحد 17/يناير/2021 - 09:30 ص
ليفربول ضد مانشستر
ليفربول ضد مانشستر يونايتد
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إسراء أشرف
تقام اليوم الأحد، 17 يناير 2021، عدد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها قمة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، وإنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وأتلتيك بلباو.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي:

الدوري المصري الممتاز

الإنتاج الحربي × سموحة | 02:30 مساءً | أون تايم سبورتس

البنك الأهلي × الأهلي  | 05:00 مساءً | أون تايم سبورتس

كأس السوبر الإسباني

برشلونة  × أتلتيك بيلباو | 10:00 مساءً | الرياضية السعودية 1و3

الدوري الإنجليزي 

شيفيلد يونايتد × توتنهام هوتسبير | 04:00 مساءً | بي إن سبورتس 2
ليفربول × مانشستر يونايتد | 06:30 مساءً | بي إن سبورتس 2 
مانشستر سيتي × كريستال بالاس | 09:15 مساءً | بي إن سبورتس 2

الدوري الإيطالي

نابولي × فيورنتينا   01:30 مساءً | بي إن سبورتس 4

انتر ميلان × يوفنتوس  09:45 مساءً | بي إن سبورتس 4

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ × فرايبورغ - | 04:30 مساءً | بي إن سبورتس 5
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