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تعليم

جدران الفصول مشتاقة لرؤيتكم.. رسالة مؤثرة من معلم لطلابه المتغيبين عن المدرسة بسبب ذروة كورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 09:54 ص
رسالة مؤثرة
رسالة مؤثرة
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ياسمين بدوي
انتشرت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة، ‏رسالة مؤثرة كتبها أحد المعلمين لأولياء الأمور ، مطالبا منهم توصيلها لأبنائهم  الذين تغيبوا عن مدرستهم منذ 2 يناير بسبب إجراءات مكافحة ذروة كورونا في مصر . 




‏‏‏حيث قال المعلم في رسالته: 

"إلى أولياء الامور الكرام، أخبروا أبناءكم أنه برغم المعاناة التي نلقاها في العمل معهم، إلا أن جدران الفصول مشتاقة لرؤيتكم وعيوننا مشتاقة لضحكاتهم وقلوبنا تتقتر في البعد عنهم

أخبروهم ان لهم آباء وأمهات لم ينجبوهم لكنهم يخافون عليهم ويحبونهم بقدر خوف وحب والديهم .. أخبروهم .. أن المدرسة موحشة بدونهم، فما المدرسة بدون طلاب؟! .. الحياة شلت بغير وجودهم

أخبروهم أننا ما تركنا بيوتنا وتحدينا آلامنا وخوفنا إلا لأجلهم .. أخبروهم ان العود قريب بنا أو بغيرنا .. أخبروهم أن حفظ الله باقي وقدره غالب .. ولا عودة إلا بالعودة إليه .. حفظكم و رعاكم و كشف الكرب .. فهو مدبر الامر ".

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باستكمال الدراسة لطلاب المدارس والجامعات من المنزل اعتبارا من 2 يناير وحتى إجازة نصف العام.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير وحتى 20 فبراير 2021.

ووجه الرئيس كذلك بإجراء امتحانات المراحل التعليمية عقب اجازة منتصف العام في حالة استقرار إعداد الإصابات بكورونا أو تأجيلها للعام الدراسي الثاني.

وشملت قرارات الرئيس اليوم كذلك، بأنه وجه بإجراء امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل بنظام التابلت.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه الإجراءات هدفها حماية الطلاب من ذروة كورونا، مؤكدةً أنه سيتم إعادة تقييم الموقف بعد 20 فبراير قبل تحديد موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تقرر عقدها بعد انتهاء إجازة نصف العام.

ووفرت وزارة التربية والتعليم عددا من مصادر التعليم لمساعدة الطلاب في استكمال مقرراتهم عن طريق التعلم عن بعد من خلال قنوات مدرستنا التعليمية ومنصة حصص مصر ومنصة التعليم المصري ومنصة بنك المعرفة ومنصة البث المباشر .
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