جدران الفصول مشتاقة لرؤيتكم.. رسالة مؤثرة من معلم لطلابه المتغيبين عن المدرسة بسبب ذروة كورونا

انتشرت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة، رسالة مؤثرة كتبها أحد المعلمين لأولياء الأمور ، مطالبا منهم توصيلها لأبنائهم الذين تغيبوا عن مدرستهم منذ 2 يناير بسبب إجراءات مكافحة ذروة كورونا في مصر .
حيث قال المعلم في رسالته:
"إلى أولياء الامور الكرام، أخبروا أبناءكم أنه برغم المعاناة التي نلقاها في العمل معهم، إلا أن جدران الفصول مشتاقة لرؤيتكم وعيوننا مشتاقة لضحكاتهم وقلوبنا تتقتر في البعد عنهم
أخبروهم ان لهم آباء وأمهات لم ينجبوهم لكنهم يخافون عليهم ويحبونهم بقدر خوف وحب والديهم .. أخبروهم .. أن المدرسة موحشة بدونهم، فما المدرسة بدون طلاب؟! .. الحياة شلت بغير وجودهم
أخبروهم أننا ما تركنا بيوتنا وتحدينا آلامنا وخوفنا إلا لأجلهم .. أخبروهم ان العود قريب بنا أو بغيرنا .. أخبروهم أن حفظ الله باقي وقدره غالب .. ولا عودة إلا بالعودة إليه .. حفظكم و رعاكم و كشف الكرب .. فهو مدبر الامر ".
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باستكمال الدراسة لطلاب المدارس والجامعات من المنزل اعتبارا من 2 يناير وحتى إجازة نصف العام.