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شاهد.. الأرصاد تعلن انتهاء ظاهرة الشبورة وتتوقع بسقوط أمطار في هذه المناطق

الأحد 17/يناير/2021 - 10:15 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن ظاهرة الشبورة الكثيفة وحالة الضباب انتهت بعد أن استمرت لمدة أسبوعين متواصلين.

وكشفت "شاكر"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح " المذاع على فضائية "اكسترا نيوز "، أننا نشهد موجة من الأمطار بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي وأثرت على السواحل الشمالية للبلاد وبعض محافظات الوجه البحرى.

وأشارت إلى أن الأمطار بدأت منذ الأسبوع الماضى ومن المتوقع أن تزيد كميات الأمطار متوسطة الشدة على السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، دمياط.

وتابعت أن الأمطار تنتقل خاصة شمال الوجه البحرى، كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، منوهة إلى أن الأمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم.
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