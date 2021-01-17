شاهد | أصغر مُعلمة في مصر.. طفلة تُدرّس لأبناء قريتها بعد توقف الدراسة

وفى حارة صغيرة بالقرية وضعت «ريم» والتي شجعتها والدتها، سبورة خشبية على أحد الجدران وأمسكت بيدها الطباشير وفرشت حصيرة بالشارع ليجلس عليها الأطفال بينما شرعت هي في تدريس الحساب واللغة العربية والإنجليزية للأطفال من سن 4 سنوات حتى 10 سنوات بدون مقابل.





وحرصت الطفلة ذات الـ12 عامًا على أن يرتدى جميع الأطفال الذين تدرس لهم الكمامات خلال الحصة رغم أنهم يتعلمون على حصيرة وفى الشارع.



