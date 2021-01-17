شاهد | أصغر مُعلمة في مصر.. طفلة تُدرّس لأبناء قريتها بعد توقف الدراسة

عرض برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، تقريرا عن الطفلة ريم خيري "أصغر معلمة فى مصر" كما أطلق عليها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.. والطفلة ريم خيرى أحمد تبلغ من العمر 12 عامًا، والتي اتخذت من الشارع مكانا لتدريس الأطفال من أبناء قريتها «أتميدة» التابعة لمركز ميت غمر، بعدما توقفت المدارس بسبب كورونا.
وفى حارة صغيرة بالقرية وضعت «ريم» والتي شجعتها والدتها، سبورة خشبية على أحد الجدران وأمسكت بيدها الطباشير وفرشت حصيرة بالشارع ليجلس عليها الأطفال بينما شرعت هي في تدريس الحساب واللغة العربية والإنجليزية للأطفال من سن 4 سنوات حتى 10 سنوات بدون مقابل.
وحرصت الطفلة ذات الـ12 عامًا على أن يرتدى جميع الأطفال الذين تدرس لهم الكمامات خلال الحصة رغم أنهم يتعلمون على حصيرة وفى الشارع.
شجاعة ريم وشكل الأطفال وهم يجلسون بالشارع لتلقى العلم من قرينتهم دفع أحد أبناء قريتها ويدعى «محمد ناصر» لالتقاط عدة صور لها ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ليتداولها المئات خلال ساعات ويطلقون عليها لقب «أصغر مُعلمة في مصر».