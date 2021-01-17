ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مرصد الأزهر يشدد على ضرورة تجفيف منابع تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي

الأحد 17/يناير/2021 - 11:18 ص
مرصد الأزهر لمكافحة
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف
Advertisements
محمد شحتة
أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على خطورة التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم "داعش" الإرهابي، وكيفية تحورها لمواكبة المتغيرات، وبحثها عن الحلول والبدائل الخفية لتزويد الأنشطة المتطرفة بالمال. 

وشدد المرصد، في تقرير، أن إدراك هذه الحقيقة والعمل انطلاقًا منها يعد الخطوة الأولى والنواة في عملية المكافحة ضد أي تنظيم إرهابي؛ خاصة أن استغلال القطاع الخاص وسهولة تحويل الأموال فيه بصفة عامة لصالح التنظيمات المتطرفة، أمر يستدعي وضع تشريعات رادعة ورقابة واعية تتصدى لمخططات هذه العناصر، منعًا لإمداد تلك التنظيمات بما يساعدها على تنفيذ مخططاتها الدموية، وتهديد أمن المجتمعات واستقرارها.  

كما شدد المرصد على أن تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وبخاصة تنظيم "داعش" الإرهابي، هو أهم خطوة لتضييق الخناق على أنشطتهم الإرهابية المدمرة، إذ يُعدُّ التمويل العامل الرئيس في عملها. لذا يرى المرصد أن توطيد التعاون الدولي المشترك فيما يخص مراقبة حركة الأموال وأهدافها، والاستعانة بالقطاع الخاص في تحديد الجهات الممولة والوسطاء المتورطين في دعم التنظيمات المتطرفة، يُسهِّل عملية تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية. 

وجدد المرصد في الوقت ذاته تأكيده على أن مواجهة التطرف بصوره المختلفة تقوم على المكافحة الأمنية والفكرية معًا، فكلاهما يمهد الطريق للآخر لتحقيق الهدف الأسمى، وهو القضاء على ظاهرة التطرف العنيف ومنع انتشارها بين المجتمعات لتحقيق الأمن والاستقرار وترسيخ السلام.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مرصد الأزهر يصدر تقرير متابعة الأنشطة المتطرفة في أسبوع

مرصد الأزهر في أسبوع .. تحليل النشاط الإرهابي في إفريقيا

مرصد الأزهر يدين مقتل 8 وإصابة 10 في تفجير انتحاري بالصومال

مرصد الأزهر يشيد بمشروع إسباني للقضاء على الإسلاموفوبيا

مرصد الأزهر في 7 أيام.. إصدار التقرير الشهري لمؤشر الإرهاب بـ أفريقيا.. التعليق على حادث الاعتداء على مسلمة بـ كندا

ترشيحاتنا

ليس حرف H.. تعرف على سر شعار هيونداي

أشد خطورة وفتكا .. كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه واسع الانتشار

لماذا ذكر نائب عراقي صدام حسين في تعليقه على غزوات أردوغان لبلاده؟

سمير صبري يكشف معلومة جديدة في وفاة سعاد حسني .. والسبب الحقيقي لاعتزال شادية

إبعاده عن زملكاوى .. دور جديد لـ طارق يحيى داخل قناة الزمالك

عمال تراحيل.. مصرع وإصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسعار ومواصفات بي ام دبليو 320 فى السوق المصرية

بعد حفل زفافهما.. 10 صور تكشف عن زوجة نادر حمدي

شاهد.. أنجلينا جولي تظهر مع ابنتها بالتبني في شوارع لوس أنجلوس