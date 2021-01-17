فوائد غير متوقعة لتناول الكرات.. تعرفي عليها



يعد الكرات مكونا رئيسيا فى المأكولات المختلفة مثل الحساء والمرق والكاري والسلطات فهو يشبه البصل الأحمر ويحتوي الكراث على القليل من رائحة الكبريت ولهذا يمكن استخدامه كبديل للثوم كما يحتوي الكرات على نسبة أكبر من الأنثوسيانين مقارنة بالبصل الأخضر والكراث.





إليك أبرز فوائد تناول الكرات أو إضافته لأطباق طعامك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى







مضاد للالتهابات





من ناحية أخرى يعد الكرات مليئا بالعديد من المركبات التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات وهو أمر ضروري في مكافحة أمراض مثل السمنة والسكري والتهاب المفاصل الروماتويدي وتكليس الشرايين وغيرها من الأمراض الالتهابية المزمنة.







محاربة الخلايا السرطانية







يعد الكراث غنيا بمركبات الفلافونول التي قد تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية والتى تساعد في منع مخاطر الإصابة بسرطانات متعددة مثل سرطان المريء وسرطان البروستاتا وسرطان المعدة.







حماية قلبك







يحتوى الكرات على تأثيرات واقية للقلب وخفض ضغط الدم وقد تساعد في الحماية من مجموعة واسعة من الأمراض. كما أن الاختلاف في المذاق والنكهة وطرق الطهي يسمح باستخدامها حسب اختيار الأطباق.





محاربة التهابات المعدة







من ناحية أخرى ، أظهرت دراسة أخرى أن سيقان الكرات مليئة بالعديد من المركبات النشطة بيولوجيًا التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومسكنات ومضادات الأكسدة التى تحارب القرحة ومشاكل المعدة .







يحسن صحة العظام





يساعد وجود فيتامين K في الكراث على تنشيط "osteocalcin" ، وهو بروتين مفيد لصحة العظام.





هضم أفضل







مادة بيبيوتك فى الكرات مثالية فهى تساعد على الهضم ، وتحفيز وتقوية الكلى والمعدة والأمعاء. كونها غنية بالألياف ، تمكّنك الكراث من تناول الطعام ببطء ، مما يتيح لك الوقت الكافي لهضم الطعام بشكل صحيح.