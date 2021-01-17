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أخبار البلد

مصر للطيران تسير اليوم 51 رحلة دولية.. كازابلانكا وإسطنبول أبرز الوجهات

الأحد 17/يناير/2021 - 11:41 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران علي مدار اليوم الأحد، 51 رحلة جوية بمعدل 38 رحلة دولية، تنقل على متنها ما يقرب من 602‪0 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصر للطيران، إن تشغيل رحلات اليوم، إلى كل من بيروت، بغداد، ندچمينا، الرياض، كازابلانكا، تونس، لاجوس، أبوچا، لندن، الدمام، باريس، ميلانو، اسطنبول، كوبنهاجن، دبي، أبوظبي، أمستردام، روما، ميونخ، فرانكفورت، جدة، المدينة المنورة، الشارقة، عنتيبي، الخرطوم، و 5 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 8 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 602‪0  راكب

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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