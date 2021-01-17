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فن

شكلك متغير.. هيفاء وهبي تصدم متابعيها في أحدث ظهور لها

الأحد 17/يناير/2021 - 01:23 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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ندى فكري
نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات  "إنستجرام".

وظهرت هيفاء وهبي في الصورة من داخل سيارتها وهي ترتدي ملابس رياضية وبدون مكياج.

وجاءت التعليقات على صورتها كالتالي:
-قمر يا هيفاء
-شكلك متغير اوي 
-حلوووه اوي الصورة دي 

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي كشفت حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذى ادعى أنها تسيء فيه إلى المخرج طارق العريان، لتدعم صديقتها الفنانة أصالة.

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وكتبت هيفاء: "بحب أقول للي ركب أو ركبت البوست البشع ده إنك إنسان أو إنسانة بتشبه الوصف اللي مكتوب، وبحب أقول للي صدقوا إنه هيدا بوست فعلا من عندي كان ممكن تتأكدوا بكل بساطة أنه تركيب بمجرد الدخول لصفحتي".

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