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فن

هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس .. شاهد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:12 ص
صدى البلد
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سيد احمد
احتفلت الفنانة هيفاء وهبى بالكريسماس ونشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .


وعلقت هيفاء وهبى قائلة " دعونا نصنع الفرق ونفكر بشكل مختلف! الجميع يحتاج إلى الإيجابية ...  𝙄 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙨𝙞𝙣𝙜𝙡𝙚 𝙤𝙣𝙚 𝙤𝙛 𝙮𝙤𝙪 𝙖𝙣𝙙 𝙬𝙞𝙨𝙝 𝙮𝙤𝙪 𝙖 𝙈𝙚𝙧𝙧𝙮 𝘾𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙢𝙖𝙨 
# ميلاد_مجيد وانشالله منعيّد ظروف أفضل بالايام الجايي " . 


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كشفت الفنانة هيفاء وهبي حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي، الذى ادعى أنها تسيء فيه إلى المخرج طارق العريان، لتدعم صديقتها الفنانة أصالة.


وكتبت هيفاء: "بحب أقول للي ركب أو ركبت البوست البشع ده إنك إنسان أو إنسانة بتشبه الوصف اللي مكتوب، وبحب أقول للي صدقوا إنه هيدا بوست فعلا من عندي كان ممكن تتأكدوا بكل بساطة أنه تركيب بمجرد الدخول لصفحتي".

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