هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس .. شاهد





كشفت الفنانة هيفاء وهبي حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي، الذى ادعى أنها تسيء فيه إلى المخرج طارق العريان، لتدعم صديقتها الفنانة أصالة.









وكتبت هيفاء: "بحب أقول للي ركب أو ركبت البوست البشع ده إنك إنسان أو إنسانة بتشبه الوصف اللي مكتوب، وبحب أقول للي صدقوا إنه هيدا بوست فعلا من عندي كان ممكن تتأكدوا بكل بساطة أنه تركيب بمجرد الدخول لصفحتي".