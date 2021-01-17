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رياضة

رسميا .. إدارة بتروسبورت توافق على استضافة مباراة الزمالك والجونة

الأحد 17/يناير/2021 - 01:31 م
صدى البلد
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يسرى غازى
أنهى مجلس إدارة استاد بتروسبورت برئاسة زكريا السيد أزمة استضافة مباراة الزمالك والجونة المقرر إقامته بعد غد الثلاثاء في الدورى الممتاز.

وكان مسئولو استاد بتروسبورت ارسلوا اعتذارا رسميا الى نادى الزمالك بعدم إمكانية استضافة مباراة الفارس الأبيض أمام الجونة بداعى الانشغال بأعمال الصيانة.

ووافقت إدارة بتروسبورت على استضافة مباراة الزمالك والجونة المقرر إقامتها بعد غد على ملعبه بعد اتصالات جرت بين الطرفين خلال الساعات الماضية.

وارسلت إدارة استاد بتروسبورت فاكسا رسميا بالموافقة على استضافة المباراة إلى نادي الزمالك لتنتهى الأزمة برمتها.

وجاء تمسك مسؤلي إدارة بتروسبورت فى وقت سابق بعدم استضافة مباراة الزمالك والجونة رغم اعتذار ادارى ومترجم فريق الزمالك عن تصريحات البرتغالي جايمي باتشيكو حيال سوء أرضية الملعب.

مسؤولو بتروسبورت تمسكوا بعدم استضافة مباراة الفارس الابيض أمام الجونة رغم إقامة إحدى مباريات الدورى الممتاز التى كان أحد أطرافها فريق انبي على ملعب بتروسبورت مؤخرا.

يذكر أن فريق الزمالك يحل فى المركز الثاني برصيد ١٦ نقطة خلف الأهلي المتصدر بنفس الرصيد وبفارق الأهداف.
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