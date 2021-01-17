تحافظ على خصوصيتك.. أفضل 3 بدائل لتطبيق واتساب

بدأ تطبيق الدردشة المملوك لشركة فيسبوك "Facebook"، في إخطار مستخدميه البالغ عددهم ملياري مستخدم بشأن تغيير في سياسة الخصوصية المحدثة الخاصة به، وبالرغم من إعلان واتساب عن هذه شروطه الجديدة ستطبق على جميع مستخدميه إلا أنها لا تطبق على مستخدمي التطبيق في المملكة المتحدة وأوروبا، وذلك بفضل الحماية التي يوفرها تشريع خصوصية البيانات الصارم للاتحاد الأوروبي.









واتساب للأعمال والشركات بما في ذلك عند مراسلة ممثلي خدمة العملاء داخل تطبيق الدردشة، وفقا لصحيفة "express" البريطانية. ولكن المستخدمين في الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة، يمكنهم توقع رؤية بعض البيانات المأخوذة من المحادثات مع تطبيقللأعمال والشركات بما في ذلك عند مراسلة ممثلي خدمة العملاء داخل تطبيق الدردشة، وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

















وتعد سياسة الخصوصية الجديدة التي سيجبر جميع المستخدمين على قبولها، ليست المرة الأولى التي تجمع فيها الشركة المالكة للتطبيق بعض بيانات مستخدميها، فعند تسجيل الدخول إلى حساب "واتساب" لأول مرة يتم إرسال بعض البيانات بما في ذلك الموقع ورقم الهاتف المحمول.









وبعد الإعلان عن سياسة الخصوصية الجديدة التي تنتهك خصوصية المستخدمين، شهد عدد من تطبيقات المراسلة المتنافسة زيادة في التنزيلات بعد إقبال مستخدمي واتساب على الاشتراك بها كونها أكثر أمانا لتركيزها على الخصوصية.









لذا إذا كنت تفكر في استخدام تطبيق تراسل يحمى خصوصيتك، نقدم إليك فيما يلي أفضل بدائل "واتساب" أمانا والمتاحة لهواتف أندرويد وآيفون:





1. تطبيق سيجنال Signal:

تصدر تطبيق سيجنال Signal، قائمة أفضل التطبيقات خلال الأسبوعيين الماضيين، بعد الإعلان عن سياسة واتساب الجديدة، فهو يعد من أفضل البدائل التي تهتم بالخصوصية أنه مشفر من طرف إلى طرف، حيث إن طبيعة المصدر المفتوح لتطبيق Signal تعني أنه أحد أكثر تطبيقات المراسلة الموثوقة والأكثر أمانًا على هذا الكوكب، والذي أصبح التطبيق المفضل لدي مشاهير عالم التقنية مثل جاك دورسي، مؤسس موقع "تويتر".













2. تطبيق ثريما Threema:

إذا كنت ترغب في حماية خصوصيتك بشكل آمن، يمكنك البدء في استخدام تطبيق ثريما Threema، مقابل اشتراك شهري قدره 2.99 جنيه إسترليني، ويمكنك من خلاله تأمين جميع الرسائل النصية ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والملفات على عكس واساب، ويتيح لك تطبيق الدردشة المدفوع استخدامه بدون الكشف عن هويتك أي بدون إدخال رقم هاتفك أو البريد الإلكتروني عند تسجيل الدخول بالخدمة.

















3. تطبيق تيليجرام Telegram:

يعد تيليجرام بديلا آخر شائعا بشكل كبير لتطبيق "واتساب"، حيث يوفر التطبيق المنافس بعض ميزات الأمان القوية جدا، يحمي التطبيق الروسي خصوصيتك، إذ يقوم بتخزين الرسائل على هاتفك فقط، إلى جانب خاصية حذف الرسائل من طرفي المحادثة، بالإضافة إلى تعيين وقت محدد للرسائل سريعة الاختفاء والتي ستختفي تلقائيًا من جميع الأجهزة عندما يصل المؤقت إلى 00:00 في دردشة مفتوحة.







