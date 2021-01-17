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أخبار العالم

فرنسا تهدد بمعاقبة كل من يعرقل ملتقى الحوار السياسي الليبي

الأحد 17/يناير/2021 - 02:00 م
فرنسا تهدد بمعاقبة
فرنسا تهدد بمعاقبة كل من يعرقل ملتقى الحوار السياسي الليبي
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قسم الخارجي
هددت فرنسا، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات ضد من يعرقل ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، دعت فرنسا لتشكيل سلطة تنفيذية بطرابلس تمهيدا لانتخابات 24 ديسمبر.

 وفي سياق آخر، أكد السفير البريطاني لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، اليوم الأحد، ترحيبه بـ«التقدم» الذي أحرزته اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، التي عقدت اجتماعا في جنيف من الأربعاء الماضي حتى أمس السبت.

كما أثنى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسية ساباديل على اجتماع اللجنة، قائلا، عبر «تويتر» أيضا: أ«لف مبروك لأعضاء اللجنة الاستشارية على عملهم وعلى توصلهم إلى مقترح. عمل وتقدم جيد».

وشدد على الحاجة إلى تنفيذ ما توصلت إليه اللجنة، متابعا: "حان الوقت للجميع لمواصلة جهود الحكومة المؤقتة المؤدية إلى الانتخابات في ليبيا"، حسبما أفادت صحيفة "الوسط" الليبية.
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