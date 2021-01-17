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ثقافة

مصطفى وزيري: اكتشافات سقارة لا تتعدى 10% مما هو في باطنها

الأحد 17/يناير/2021 - 02:48 م
صدى البلد
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كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن ما تم استخراجه من آثار في منطقة سقارة في محافظة الجيزة لا يتعدي نسبة 10% مما تحويه وتخفيه باطن الأرض وأسرار تكشف لنا بعضه من حين لأخر، لافتا إلى أن منطقة سقارة كانت تتبع الدولة المصرية القديمة، وأعيد استخدامها في الدولة الوسطى، وبها مقابر للدولة الحديثة، وعثر فيها على توابيت تعود للعصور المتأخرة.

وأضاف "وزيري" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن ما يميز التوابيت الخشبية التي تم العثور عليها في الكشف الأثري الأخير في سقارة أن الكثيرون اعتقدوا أنها ترجع للعصور المتأخرة، لكن بالدراسة واللقى الأثرية ثبت أنها ترجع للأسرة الحديثة والمتمثلة في الأسرتين الثامنة عشر والتاسعة عشر، مشيرا إلى أن مومياوات هذا الإكتشاف عثر عليها في حالة جيدة.

وأشار إلى أنه عثر في هذا الاكتشاف على أسماء من بينها اسم "نفرتاري" وهى ليست الملكة لكنها تشبيها بالملكة نفرتاري زوجة رمسيس الثاني، مشيرا إلى أن تلك المقبرة عن مدى تقديس الأسرة الحديثة لأجدادهم من الأسرة القديمة.

وأوضح أنه من بين ما عثر عليه بردية بطول 4 أمتار في عرض متر، والتي تتحدث عن الفصل السابع عشر من كتاب الموتى، وهو طلاسم وتعاويذ تفيد المتوفى للوصول إلى العالم الأخر، مشيرا إلى أن جميع فصول كتاب الموتى تشبه متون الأهرام، بجانب أنها تعيد التسلسل التاريخي للأسرات.
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