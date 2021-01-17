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محافظات

حريق هائل في برج سكني بالفيوم.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 02:56 م
حريق البرج السكني
حريق البرج السكني
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الفيوم - نبيل أبو السعود

شبّ حريق هائل في إحدى الوحدات السكنية ببرج سيتي بمدينة دلة بمحافظة الفيوم، والتهمت النيران كافة محتويات الوحدة السكنية من الأثاث والأجهزة الكهربائية. 


وتلقى العميد أمير السحلي، مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، إخطارًا من الحماية المدنية بالفيوم بالحريق.


انتقل إلى مكان الحريق 3 سيارات من أدارة الحماية المدنية بالفيوم، وتم استخدام السلم الكهربائي للوصول إلى الوحدة السكنية بالدور الثامن بالبرج السكني، وتمكن رجال الحماية المدنية من أطفاء الحريق، والسيطرة عليه قبل امتداده إلى باقي الوحدات السكنية.


وتبين من التحقيقات التي أشرف عليها المقدم حسين فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، أن الحريق شب في إحدى الوحدات السكنية بحي دلة بمدينة الفيوم، ويرجّح أن سبب الحريق ماس كهربائي.


وتحرر محضر بالحريق، وأحيل إلى النيابة  العامة التي تولت التحقيق. 

حريق هائل في برج سكني بالفيوم.. فيديو
حريق هائل في برج سكني بالفيوم.. فيديو
حريق هائل في برج سكني بالفيوم.. فيديو
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