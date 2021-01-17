متورط وتوريطه ف حالي.. ولا فيها حاجه ماجت عل بالي...

بكره.. بعده.. اهو كله تسالي..

طب اضمن فيها مين والغالي؟.. لا شكله ابويا... ولا ينفع خالي....

متورط توريطه في حالي...

متورط توريطه من الاخر.. لوكس وشعبي وكمان فاخر.. و شهاده متعلقه عل الحيط... ودماغ مربوطه ف الغيط... و العدوي من الكل طايلاني.. لو صافيه تبقى شراني..

معدول اروح عكسي.. والل بيوصل ملاكي مش تاكسي..

متورط توريطه ف حالي..

متورط توريطه حويطه.. والنيه ماكنتش عبيطه.. العند مدرسه ودراسه.. والمرض جالي وراثه.. مين يقدر فيها عليا... ده كبيرها كلب حراسه... العضه بتجيب وشها.. تعليمها نفس جهلها..

متورط توريطه في حالي..

متورط شبعان و جعان.. متورط مع صحاب وجيران..على لوني ولبسي.. ميت نفسيه لو عرفوا اسمي.. ف نظره غيري.. شايفين شري قبل خيري..

متورط توريطه ف حالي..

متورط في الزحمه عادة. .. و السرعة لو كانت بزياده...

وف الحل السحري وقسطه كبير.. فيزا. حساب جاري.. توفير..

متورط ف كذا جمعيه.. وشغلانه بعد الأساسية.. وعيشه ليها تاريخ إنتاج من غير صلاحية .. اخدت علاجها جاب من الاخر.. بس نسيت أثاره الجانبية..

متورط توريطه في حالي