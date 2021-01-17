د. فتحي حسين يكتب: متي سيتم تطعيم المصريين باللقاح؟!

سؤال مهم فرض نفسه في الفترة الأخيرة والخطيرة في حياة المصريين مع زيادة ضحايا فيروس كوفيد ١٩ أو كورونا حول العالم والذي حصد الملايين من المصابين وما يقارب المليونين من الموتي حول العالم، وسماعنا بعد ذلك عن اكتشاف دول العالم المتقدم مثل أمريكا وبريطانيا وروسيا والصين وغيرها عن لقاح لعلاج كورونا أو للتحصن منه وكان أبرزها لقاح فايزر وموديرنا وغيرها من اللقاحات التي ستنقذ البشرية من هذا الوباء اللعين الذي هو بحق وباء القرن الواحد والعشرين .. وهذا السؤال هو متي سيتم تطعيم المصريين بأي من هذه اللقاحات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة من قبل؟ !

ومن بين الأخبار التي قرأناها بخصوص هذا اللقاح ضد كورونا وتستعد الحكومة للقياح لتطعيم الطواقم الطبية أولا وتم إرسال شاحنة من اللقاح الصيني عبر الإمارات وهناك وعد بوصول ٥٠ مليون لقاح سيتم إرسالهم وتطعيم المصريين وفق نظام معين، وسمعنا عن سعي الدولة إلى إعطاء اللقاح مجانا ولكل المصريين ومن أجل ذلك وجدنا حملة التبرعات عبر وسائل الإعلام المصرية لصندوق تحيا مصر وتقدم عدد كبير من رجال الأعمال المصريين للتبرع لشراء اللقاح لتطعيم المصريين ولكنه لم يحدث أي شيء علي أرض الواقع حتي الآن؟! بل ساد الغموض وعدم الوضوح في هذا الأمر عن الجميع وكأن وزارة الصحة تحضر لمفاجأة للمصريين لم نعلمها أو أن الأمر غير مدروس جيدا حتي الآن بشكل كلي ومن هي الفئات التي سيتم تطعيمها من عدمه، بالرغم من بدء التطعيمات ضد كورونا في مختلف بلدان العالم حتي كتابة هذه السطور، فمثلا رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو احتفل مع الوزراء حكومته منذ اسبوع ووسط طواقمه الطبية بتطعيم مليون مواطن إسرائيلي ضد كورونا وجار الانتهاء من تطعيم باقي الشعب الإسرائيلي خلال أيام ليكون الشعب كله تم تطعيمه، كما أعلنت الامارات تطعيم معظم أفراد الشعب في الإمارات المختلفة وبشكل منظم ومنضبط، وكذلك الكويت والبحرين قامتا بتطعيم مواطنيها بلقاح ضد كورونا فضلا عن قيام دولة قطر بتطعيم شعبها ضد كورونا، وإذا نظرنا للملكة العربية السعودية فسنجدها بدأت بالفعل في تطعيم شعبها باللقاح ضد وباء العصر كورونا وبدأت إجراءات احترازية شديدة القصوي منذ عام تقريبا وقللت من زوار بيت الله الحرام لديها من بين الإجراءات التي اتخذتها وغيرها من البلدان ،فضلا عن دول اوربا وامريكا والأمر بالنسبة لهم معروف وواضح وبدأوا التطعيم بالفعل في إيطاليا وبريطانيا وأمريكا فرنسا وروسيا والصين وغيرها من الدول الأخرى، الأمر الذي فجر هذا السؤال الهام عن سبب تأخير بدء التطعيم بالرغم من تحورات الوباء المستمرة وحصده لآلاف من الموتي هنا وهناك وتأثيره علي الاقتصاد والمزاج العام للشعوب والصحة العامة بالتالي!





للأسف الشديد لا يوجد أي تصرف واقعي وحايم في هذا الأمر ولا توجد شفافية من قبل وزارة الصحة في هذا الأمر الجلل الذي يتعلق بصحة المصريين في هذا الوقت العصيب وما هي المراكز المؤهلة للقيام بالتطعيم على مستوى الجمهورية وهل ستتحمل موازنة الدولة هذه التكاليف أم أن صندوق تحيا مصر سيقوم بتحمل كافة التكاليف وهو سباق بأعمال مماثلة للصالح العام . وهل هناك فئات جاهزة تم تحديدها للتطعيم أولا ولماذا السكوت حتي الآن ومن يقول لنا الحقيقة وهل سيتم توفيرها اللقاح من أموال رجال الأعمال الذين حققوا أرباحا خيالية من الدولة ووجب عليهم رد الجميل لها الآن وهل سيتم تنظيم عملية التطعيم بمشاركة الوزارات والنقابات والهيئات المختلفة بالدولة وغيرها من التساؤلات التي نريد أن نعرف إجابتها حتي الآن!