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أخبار العالم

أول حصيلة لكارثة السفينة الغارقة في تركيا.. انتشال جثتين وأنباء عن مفقودين

الأحد 17/يناير/2021 - 03:22 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد علي
قبل ساعات، أعلنت السلطات التركية عن غرق سفينة ترفع العلم الروسي قبالة السواحل التركية، دون أن تفيد بوقوع خسائر في الأرواح، إلا أنها عادت قبل قليل وكشفت حجم الخسائر.

وذكرت السلطات، أنه وقعت خسائر بشرية جراء حادث غرق سفينة شحن على متنها بحارة من أوكرانيا قبالة سواحل ولاية بارطن المطلة على البحر الأسود شمال البلاد اليوم الأحد.

وأعلن حاكم الولاية، سنان جونر، للصحفيين أن سفينة ARVİN غرقت قبالة سواحل منطقة إينكومو، مضيفا أن طاقمها مؤلف من 13 بحارا عالقين على متن ثلاثة قوارب نجاة.

وحسب المعطيات الأخيرة، تم إنقاذ ستة من البحارة وانتشال جثتين، والباقي لايزال مفقودًا.

وتتضارب الأنباء بشأن الدولة التي تبحر السفينة تحت علمها وجنسية أفراد طاقمها، إذ أعلن حاكم بارطن أصلا أن السفينة تبحر تحت علم روسيا ويحمل جميع أفراد طاقمها الجنسية الروسية.

لكن في وقت لاحق، أعلن جونر أن أفراد طاقم السفينة المنكوبة ليسوا مواطنين روس بل أوكرانيون.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن السلطات المحلية قولها إن السفينة كانت تبحر تحت علم دولة بالاو وكان على متنها 12 شخصا جميعهم مواطنون إسرائيليون، لافتة إلى أن سبب الحادث يعود إلى سوء الأحوال الجوية.

وأرسلت وزارة الدفاع التركية فرقاطة إلى منطقة الحادث للمشاركة في عملية البحث والإنقاذ.
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