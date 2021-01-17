برفقة هنا الزاهد.. شاهد أحدث ظهور لـ أحمد فهمي على إنستجرام

نشر الفنان أحمد فهمي صورة له مع زوجته هنا الزاهد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونالت الصورة إعجاب متابعيه، وعلقوا كالتالي:





-ربنا يخليكوا لبعض

-قمرات





وبدأت علاقة هنا الحقيقية بالفن عام 2014، في عمر العشرين، من خلال فيلم خطة جيمي، ثم مسلسل فرق توقيت مع الفنان تامر حسني.





وكان قد انتهى السيناريست إياد صالح من كتابة قصة "قولي لأحمد" وهي إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي تقوم ببطولته هنا الزاهد.





وتُجسد هنا الزاهد في قصة "قولي لأحمد" دور طبيبة تعمل في قسم الطوارئ بأحد المستشفيات، وفي إحدى الليالي تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، في إطار من التشويق الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا.



