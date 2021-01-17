تويوتا تتعاون مع جامعة ستانفورد لأغراض بحثية

بدأ معهد أبحاث تويوتا في التعاون مع مختبر التصميم الديناميكي بجامعة ستانفورد، من أجل تعزيز السلامة للقيادة على الأسطح المنزلقة بطرق اكثر سيطرة وامان على السائقين ، وذلك من خلال سائقين محترفين.





وقال الرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث تويوتا وكبير الباحثين في تويوتا جيل برات فى بيان للشركة : " كل يوم، هناك حوادث مميتة للمركبات تنتج عن مواقف يحتاج فيها السائقين إلى مهارات خارقة لتجنب الاصطدام، والحقيقة هي أن كل سائق لديه نقاط ضعف، ولتجنب الاصطدام، يحتاج السائقون في كثير من الأحيان إلى القيام بمناورات تفوق قدراتهم".





واضاف جيل برايت خلال البيان :" الغرض من هذه التجارب هو التعلم من السائقين المحترفين الذين يقومون بهذا كوظيفتهم اليومية، وبالرغم من أن تويوتا تقر بأن معظم مواقف القيادة لا تتطلب قدرة خارقة، إلا أنه عندما تقود سيارتك بسرعة 100 كلم/سا، فإن العوائق أو الحوادث غير المتوقعة قد تتطلب ردود فعل خارقة، وأجهزة الكمبيوتر العملاقة لديها هذا الأمر، لكن ما لا يمتلكونه هو الغريزة التي تُساعد السائقين المحترفين على تجنب هذه المواقف تمامًا.





من جانبه قال البروفيسور كريس جيردس، من مختبر التصميم الديناميكي بجامعة ستانفورد : "منذ عام 2008، استلهم مختبرنا من سائقي سيارات السباق الكثير أثناء تصميم الخوارزميات التي تُمكن السيارات من التعامل مع أكثر حالات الطوارئ تحديًا، ومن خلال هذا البحث لدينا الفرصة لتقريب هذه الأفكار لإنقاذ الأرواح على الطريق".





واوضح جيردس خلال البيان المشترك ان هذه التقنية القادمة لن تُستخدم فقط في السيارات ذاتية القيادة، بل تسعى تويوتا لتطويرها لسيارات مثل جي آر سوبرا، وكذلك سيارات السباق TRD، حيث تأمل صانعة السيارات اليابانية في جعل مساعدة السائق أفضل وأكثر قابلية للتنبؤ في المواقف الحرجة.