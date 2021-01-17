حنفي جبالي محذرًا النواب: لن يُسمح بالخروج عن الالتزام بقواعد الجلسة

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إنه لن يمنح الكلمة لأي نائب لم يتقدم بطلب الكلمة كتابة قبل بداية الجلسة في جدول الأعمال .





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مشيرا إلى أن آخر مرة سيمنح الكلمة لمن لم يتقدم بها كتابة ولا يوجد حق الكلمة برفع الأيدي.





وأكد أنه يلتزم بتطبيق اللائحة ولن يسمح بالخروج عن الالتزام بقواعد الجلسة وليغضب من يغضب.





وطالب المستشار حنفى جبالى، أعضاء المجلس بضرورة تقديم البيانات العاجلة، الجلسة العامة، مطالبا بنظر البيانات العاجلة في الجلسة العامة غدًا.