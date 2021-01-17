حنفي جبالي محذرًا النواب: لن يُسمح بالخروج عن الالتزام بقواعد الجلسة

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إنه لن يمنح الكلمة لأي نائب لم يتقدم بطلب الكلمة كتابة قبل بداية الجلسة في جدول الأعمال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مشيرا إلى أن آخر مرة سيمنح الكلمة لمن لم يتقدم بها كتابة ولا يوجد حق الكلمة برفع الأيدي.
وأكد أنه يلتزم بتطبيق اللائحة ولن يسمح بالخروج عن الالتزام بقواعد الجلسة وليغضب من يغضب.
وطالب المستشار حنفى جبالى، أعضاء المجلس بضرورة تقديم البيانات العاجلة، الجلسة العامة، مطالبا بنظر البيانات العاجلة في الجلسة العامة غدًا.
ويناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون ، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون ، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة.