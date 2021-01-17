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أخبار العالم

روسيا: ردود ألمانيا عن تسميم معارض بوتين "لا شيء في الجوهر"

الأحد 17/يناير/2021 - 05:19 م
زاخروفا
زاخروفا
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على صالح
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا تلقت رد ألمانيا على الاستفسارات المتعلقة بالتسمم المزعوم للناشط المعارض أليكسي نافالني ، لكنها "لا تحتوي على أي شيء من حيث الجوهر".

واضافت زاخروفا وفقا لتصريحات لـ قناة روسيا 1 "لقد رأيت العناوين الرئيسية عن ألمانيا وقد أجابت على جميع أسئلة الاتحاد الروسي، واتصلت بخبرائنا المسؤولين عن هذه المسألة، يقولون: حسنا، بالتأكيد، تلقينا إجابة من الجانب الألماني؛ المشكلة هي أنه، كما هو الحال دائمًا، لا يحتوي على أي شيء من حيث الجوهر من حيث الأسئلة المطروحة''.

وأصيب نافالني بالمرض أثناء وجوده على متن رحلة داخلية في 20 أغسطس، وتم علاجه في البداية في مدينة أومسك السيبيرية، حيث اضطرت الطائرة إلى الهبوط بشكل عاجل. 

واقترح الأطباء المحليون وجود خلل في التمثيل الغذائي باعتباره التشخيص الرئيسي، وقالوا إنه لا توجد آثار للسموم في نظامه. 

وبعد يومين، تم نقله جوًا إلى مستشفى شاريتيه في برلين لتلقي مزيد من العلاج. 

وفي وقت لاحق، ادعت الحكومة الألمانية أن لديها أدلة على تسممه بغاز أعصاب من مجموعة نوفيتشوك. 

ويقال إن المعامل في فرنسا والسويد قد أيدت الاستنتاج. 

وفي سبتمبر، خرج نافالني من المستشفى.

وينوي نافالني، الذي يتهم القيادة الروسية بالوقوف وراء تسميمه، العودة إلى بلاده من برلين. 

قالت سلطة الاحتجاز الروسية إنها ستسعى إلى احتجازه حتى تتمكن المحكمة من تحديد ما إذا كان ينبغي تغيير الحكم مع وقف التنفيذ إلى السجن بسبب "انتهاكاته الخبيثة" لظروف المراقبة.
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