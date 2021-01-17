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محافظات

بنى سويف تكثف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية والصيدليات

الأحد 17/يناير/2021 - 06:32 م
مديرية الصحة
مديرية الصحة
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محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بمراكز ومدن  المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وعدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالأسعار والمواصفات المقررة لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على تداول وبيع الأدوية بها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الحالية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا. 
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جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير السنوى الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف بشأن مجهودات إدارة الصيدلية بقيادة الدكتور دعاء  رمضان مدير الصيدلة بمديرية الصحة، والذي تضمن الإشارة إلى أبزر الجهود التي  تم تنفيذها خلال  عام 2020 في مجال التفتيش الصيدلي على الصيدليات العامة والخاصة والمراكز الطبية والأدوية المخالفة التي تم ضبطها ، واحتكار الأدوية وحجبها عن السوق  للمتاجرة فيها والتربح منها ،فضلا عن أعداد الصيدليات ومخازن الأدوية التي تم منحها تراخيص خلال تلك الفترة. 

وتبين من التقرير أنه تم المرور على 3 آلاف و802 صيدلية عامة ، و48 مخازن إقليمية، و72 صيدلية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية ، و39 صيدلية في المراكز الطبية،و47 مكتب رعاية طفل ، و823 وحدة صحية ، و37 صيدلية خاصة،و122 مخزن أدوية ،فيما تم تحرير 356 محضرا لمؤسسات ومنشآت صيدلانية،وفحص 25 من أحراز في مجال قضايا ضبط الأدوية غير المرخصة والمغشوشة،وتحرير 234 محضر إداري لصيدليات لمخالفة القانون"عدم وجود مدير"،و4 محاضر لمخالفة اللافتة بسلاسل الصيدليات، في حين قامت الإدارة بترخيص 124 صيدلية ومخزن للأدوية . 
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