ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لمواجهة كورونا.. تعليم بنها: حظر دخول الطلاب للمدارس تحت أي مسمى

الأحد 17/يناير/2021 - 07:27 م
تعليم بنها
تعليم بنها
Advertisements
إبراهيم الهوارى
شدد عبدالرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية على مديري المراحل التعليمية بحظر دخول الطلاب للمدارس تحت مسمى مجموعات التقوية طبقا لتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن.


وكلف فتح الباب مسؤولي الأمن بالإدارة والمدارس بإخطار الإدارة فورا بأي تجاوزات تحدث في هذا الشأن لافتا إلى ضرورة متابعة مديري المراحل للمدارس للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات وتطبيق أقصى درجات التباعد الإجتماعي والتطهير المستمر لدورات المياة والطرقات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد مدير عام الإدارة على التخلص من جميع الرواكد الخشبية داخل المدارس بالطرق القانونية حرصا على مال الدولة وعدم إهداره تحت أي مسمى.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا رقم 2726 لسنة 2020 بتعليق تواجد الطلاب بمقر المدارس والمعاهد والجامعات أي كان نوعها وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى.

من ناحية اخري أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أنه في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون بين جامعة بنها والجامعات الصينية الشقيقة (شيان - ووهان - وسط الصين - ووهان للتكنولوچيا)، فتح باب التقدم لعدد من المنح الدراسية التي تم إهداؤها لشباب الباحثين للحصول على الماجستير والدكتوراه في تخصصات الهندسة والعلوم والزراعة والطب البيطري والحاسب الآلي والتجارة.

وأشار "الجيزاوى" إلى أنه يجب على المتقدمين أن يكونوا من المعيدين أو المدرسين المساعدين بأحد الكليات المعنية بجامعة بنها، ولا يتجاوز سنه الـ35 عام، بالإضافة إلى تقديم إفادة بإتقان اللغة الإنجليزية وتوقيع تعهد يفيد عدم الترشح لمنح أخرى بمجرد ترشيحه من الكلية وعدم الاعتذار عن المنح بعد شهر مايو 2021، كما يجب أن لا يكون قد وقع عليه أي جزاءات تأديبية خلال فترة خدمته بالجامعة ما لم يكن تم محوه.

ويتم الترشيح من خلال الكلية بعد استيفاء التعهد الخاص بالبند رقم ٥ بشروط التقدم ويتم فحص الأوراق من قبل الموظف المختص ويتسلم الطالب إيصال يفيد باستلام الأوراق موضحا به تاريخ ووقت التقدم.

وتابع أن مدة الإعلان تبدأ من تاريخ الإعلان على الموقع الإلكتروني للجامعة ولمدة خمسة عشر يوما ولن تقبل أى طلبات بعد انتهاء المدة المقررة، كما أنه يجب على المتقدم مراعاة أن يكون الاسم فى جميع الشهادات الدراسية وجميع الأوراق المقدمة مطابقة تماما للاسم باللغة الانجليزية فى جواز السفر، ويجب مراعاة عدم تقديم خطابات توصية متطابقة أو متشابهة، وأن يتم تجهيز الأوراق المطلوبة وتسليمها الأصول كنسخة ورقية ونسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة، ولا يتم المطالبة بأصول الأوراق حتى لو لم يتم الحصول على المنحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة بنها تبحث سبل التعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ..صور

كيفية التقديم على المنح الدراسية الخارجية المجانية .. تفاصيل

كل ما تريد معرفته عن منح الجامعات الخاصة 2020

لأول مرة.. بدء اختبارات الميدتيرم بجامعة الملك سلمان وسط إجراءات وقائية مشددة

الأفضلية لذوي الاحتياجات الخاصة.. التعليم العالي تعلن عن 4 منح دراسية بالجامعة الأمريكية

آخر موعد للتقديم لراغبي الدراسة في مصر.. غدا

ترشيحاتنا

تعليمات جديدة من وزارة الصحة لكبار السن والحوامل: اشتغلوا من البيت

إصابة وليد سليمان قبل مباراة البنك الأهلي وبواليا أساسيا

سحب الرخصة في هذه الحالة.. دفاع البرلمان توافق على تعديلات قانون المرور

سب ريهام سعيد.. رفض استشكال سما المصري على حبسها 6 أشهر

بيان رسمي من واتساب يكشف حقيقة التحديثات الأخيرة

بالشراشيب .. شاهد إطلالة خطيبة محمد عطية في زفاف نادر حمدي

Advertisements

الأرصاد توجه تحذيرا لـ مواطني القاهرة

قبل شراء شقة.. تعرف على إجراءات البيع ونقل الملكية بالشهر العقارى

حارس مرمى سموحة يبتلع لسانه خلال مواجهة الإنتاج الحربي.. شاهد

سقوط جوارديولا العرب .. رضا عبدالعال يغرق فى بئر الفشل مع طنطا وإقالته مطلب جماهيري

أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

يهدي الزمالك فرصة الصدارة.. المارد الأحمر يسقط في فخ التعادل أمام البنك الأهلي

تفحمت سيارته.. تفاصيل مصرع منتج فني شهير على محور 26 يوليو

اللاعب يتمسك بالرحيل.. إنبي ينتظر هدية الأهلي فى ميركاتو الشتاء

شعبة الدخان: المستهلك لن يتحمل أعباء تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد ردة الشوفان .. كل ماتريد معرفته عنها .. وطريقة الاستخدام والتحضير

وداعا للكرش.. 5 تمارين تقضي على دهون البطن بسرعة

رئيس وزراء صباحا ومربي أطفال مساء.. بوريس جونسون وابنه يشعلان السوشيال ميديا في بريطانيا.. صور