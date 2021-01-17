لمواجهة كورونا.. تعليم بنها: حظر دخول الطلاب للمدارس تحت أي مسمى

شدد عبدالرحمن فتح الباب مدير عام إدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية على مديري المراحل التعليمية بحظر دخول الطلاب للمدارس تحت مسمى مجموعات التقوية طبقا لتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن.









وكلف فتح الباب مسؤولي الأمن بالإدارة والمدارس بإخطار الإدارة فورا بأي تجاوزات تحدث في هذا الشأن لافتا إلى ضرورة متابعة مديري المراحل للمدارس للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات وتطبيق أقصى درجات التباعد الإجتماعي والتطهير المستمر لدورات المياة والطرقات، للحد من انتشار فيروس كورونا.





كما شدد مدير عام الإدارة على التخلص من جميع الرواكد الخشبية داخل المدارس بالطرق القانونية حرصا على مال الدولة وعدم إهداره تحت أي مسمى.





يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا رقم 2726 لسنة 2020 بتعليق تواجد الطلاب بمقر المدارس والمعاهد والجامعات أي كان نوعها وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى.





من ناحية اخري أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أنه في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون بين جامعة بنها والجامعات الصينية الشقيقة (شيان - ووهان - وسط الصين - ووهان للتكنولوچيا)، فتح باب التقدم لعدد من المنح الدراسية التي تم إهداؤها لشباب الباحثين للحصول على الماجستير والدكتوراه في تخصصات الهندسة والعلوم والزراعة والطب البيطري والحاسب الآلي والتجارة.





وأشار "الجيزاوى" إلى أنه يجب على المتقدمين أن يكونوا من المعيدين أو المدرسين المساعدين بأحد الكليات المعنية بجامعة بنها، ولا يتجاوز سنه الـ35 عام، بالإضافة إلى تقديم إفادة بإتقان اللغة الإنجليزية وتوقيع تعهد يفيد عدم الترشح لمنح أخرى بمجرد ترشيحه من الكلية وعدم الاعتذار عن المنح بعد شهر مايو 2021، كما يجب أن لا يكون قد وقع عليه أي جزاءات تأديبية خلال فترة خدمته بالجامعة ما لم يكن تم محوه.





ويتم الترشيح من خلال الكلية بعد استيفاء التعهد الخاص بالبند رقم ٥ بشروط التقدم ويتم فحص الأوراق من قبل الموظف المختص ويتسلم الطالب إيصال يفيد باستلام الأوراق موضحا به تاريخ ووقت التقدم.





وتابع أن مدة الإعلان تبدأ من تاريخ الإعلان على الموقع الإلكتروني للجامعة ولمدة خمسة عشر يوما ولن تقبل أى طلبات بعد انتهاء المدة المقررة، كما أنه يجب على المتقدم مراعاة أن يكون الاسم فى جميع الشهادات الدراسية وجميع الأوراق المقدمة مطابقة تماما للاسم باللغة الانجليزية فى جواز السفر، ويجب مراعاة عدم تقديم خطابات توصية متطابقة أو متشابهة، وأن يتم تجهيز الأوراق المطلوبة وتسليمها الأصول كنسخة ورقية ونسخة إلكترونية على أسطوانة مدمجة، ولا يتم المطالبة بأصول الأوراق حتى لو لم يتم الحصول على المنحة.