خبير مياه: الأساليب الحديثة ترفع كفاءة الري إلى 90%

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن العالم بدأ يتحول للرى الحديث بدلا من الرى بالغمر الذى يهدر المياه، والاتجاه للري المحوري بالبيبوت أو بالتنقيط.





وأضاف "نور الدين"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الرى الحديث يرفع كفاءة الرى إلى 90%، ومن ثم يقلل الفاقد فى المياه إلى 10% بدلا من الرى بالغمر الذى يكون الفاقد فيه 50%.





وأشار إلى أن الرى بالغمر يتم استخدام مياه الصرف الزراعى مرة أخرى فى الزراعة لتقليل الفاقد وجعله 25%، وتطوير الرى للرى المحورى يجعل الفاقد 10% فقط.





وأوضح خبير المياه أن الرى الذكي يعتمد على متابعة الرطوبة فى التربة ورى النباتات بدلا من رى الأرض كلها، وتتم متابعة النبات وقبل أن تحدث معاناة للنبات من نقص المياه نفتح الرى للنبات مما يجعل المحصول فى أفضل صورة.





وأكد أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم باستخدام التقنيات الحديثة مثل مقاييس الرطوبة التى ترسل رسالة للمزارع على هاتفه بحاجة الأرض للرى وترسل رسالة أخرى باكتفاء النبات من المياه حتى يستطيع المزارع أن يروى المحصول بشكل صحيح مما يحسن من إنتاجية الأرض ويوفر المياه.