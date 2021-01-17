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حوادث

مصرع شخص طعنه سائق توك توك بسلاح أبيض بالمحلة

الأحد 17/يناير/2021 - 09:23 م
جثة
جثة
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احمد علي
شهدت قرية بطينة التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، مقتل رجل أربعينى متأثرا بإصابته بثلاث طعنات نافذة وإصابة شقيقه إثر حدوث مشادات كلامية مع سائق توك توك .


تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى بمقتل محمد أبو زيد سبل ٤٨ سنة متأثرا بإصابته بثلاث طعنات نافذة فى الصدر وإصابة شقيقه من سلاح أبيض إثر مشادات كلامية مع سائق توك توك يدعى " م . ع . ال " وشهرته بقلة ثم فر هاربا.

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة، إلى محل البلاغ وتبين من خلال التحقيق، أن السبب وراء الحادث مشادات بينهم بسبب إلقاء مياه أمام محل الكوافير المملوك لزوجة المجنى عليه وتطور الأمر بقيام الجانى بطعن المجنى عليه وإصابة شقيقه أثناء التدخل لفض المشاجرة.

وتم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى المحلة العام، لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، وتحرر محضر بالواقعة لاخطار النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات.
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