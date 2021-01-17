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ارتداء ملابس شتوية ثقيلة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 07:59 م
سقوط الأمطار
سقوط الأمطار
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داليا أحمد
قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن فصل الشتاء يتسم بالتقلبات الجوية بصفة عامة والأيام السابقة شهدت تقلبات كثيرة من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض وجو مليء بالرياح والأتربة.

وأوضح محمود شاهين، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن الأيام القادمة سيكون الطقس مائلًا للبرودة وستكون درجة الحرارة أقل من 20 درجة، لافتًا إلى احتمالية سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى كبيرة جدا وأمطار خفيفة على القاهرة وستشهد حركة نشطة للرياح.  

وأضاف محمود شاهين، أنه لابد من ارتداء ملابس شتوية ثقيلة فى الأيام القادمة وعدم التخفيف، متابعا أنه فرص انعدام الشبورة كبيرة ومن بداية يوم الاربعاء ستزداد الامطار على السواحل الشمالية والوجة البحرى. 

تابع محمود شاهين ، أن القاهرة ستشهد سقوط أمطار متوسطة وستزداد تدريجيا بعد يوم الأربعاء وستشهد حركة مثيرة للرياح والأتربة.
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