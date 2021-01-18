أحلى سلايف.. هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يثيران الجدل بفساتين قصيرة





حرصت زوجة الفنان كريم فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة صور جديدة لها من حفل زفاف الفنان نادر حمدى.

تألقت زوجة كريم فهمي بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون فضى قصير فوق الركبة .



أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الثقيل والايشادو الأحمر فوق العيون ؛ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون البينك وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة كريم فهمي على خصلات شعرها البني المموج المرفوع على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.



وظهرت هنا الزاهد في الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الأسود المطرز بالكامل.



