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3 ملايين يوميا.. عضو مجلس الشيوخ يحدد خسائر شركة الحديد والصلب

الأحد 17/يناير/2021 - 08:44 م
مصنع الحديد والصلب
مصنع الحديد والصلب
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حمزة شعيب
أكد محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن 80% من إنتاج شركة الحديد والصلب غير مطابق للمواصفات، موضحًا أن الشركة تستخدم تكنولوجيا عفا عليها الزمن، ولا تنتج سوى 10% من طاقتها.

وتساءل "فريد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة "صدى البلد"، "لماذا تتم تصفية الشركة في هذا التوقيت؟"، مضيفا "شركة الحديد والصلب تخسر كل يوم 3 ملايين جنيه".

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الشركة حققت أرباحًا خلال 2010 قُدرت بـ 49 مليون جنيه، وكان هذا آخر عام تحقق فيه الشركة أرباحا.

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