ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سميرة سعيد تبدأ طرح أغاني ألبومها الجديد قريبا

الأحد 17/يناير/2021 - 09:27 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
كشفت الديفا سميرة سعيد عن طرحها ألبوم جديد قريبا.. وتعتمد سميرة سعيد طريقة جديدة عليها لطرح ألبومها الجديد بطريقة لم تقدم عليها من قبل، حيث تقوم بطرحه علي مدار العام بالكامل من خلال أغنية أو أكثر  خلال كل شهر.

وشوقت الديفا جمهورها بنشر صورة دعائية للألبوم من خلال حسابها على موقع إنستجرام، حيث كتبت: "وأخيرا البوم 2021 ..قريبا".

تتعاون الديفا سميرة سعيد مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد.

أما الملحنين فتتعاون مع بلال سرور و وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الاسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

مصرع شخص طعنه سائق توك توك بسلاح أبيض بالمحلة

تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد سقوط الأهلي أمام البنك

ألمانيا ضد الرأس الأخضر.. إلغاء أول مباراة فى مونديال اليد بسبب كورونا

33 دعاء المطر للرزق .. ردده الآن ليكثر مالك وولدك

أحمد موسى منفعلا ضد مسئول على الهواء: هتضرب مين!!

نقل أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان لخزانة الدولة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. إطلالات لـ شيماء سيف تخطف الأنظار بجمالها

صدى البلد يكرم الفنانة سميرة عبد العزيز في ندوة خاصة.. صور

بعد واقعة حارس سموحة.. علاج حالة ابتلاع اللسان للاعب في المباراة.. صور وفيديو