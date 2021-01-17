وزير التعليم : 25 لغة تعتمد على الحروف العربية في قارة آسيا

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، منشورًا منقولا عن الصفحة الرسمية لـ بنك المعرفة المصري .
ويقول المنشور الذي تداوله وزير التربية والتعليم على صفحته : هل تعلم أن هناك آلاف الكلمات التي يتحدث بها العالم ولا يعرفون أنها من أصل عربي؟؟
وأضاف المنشور الموجود الان على صفحة وزير التربية والتعليم : اللغة العربية هي واحدة من أهم اللغات في العالم على مر التاريخ وتعتبر «العربية» مصدرًا رئيسًا للمفردات في لغات متنوعة، وقد اقتبست الثقافات عددًا كبيرًا من الكلمات العربية، ليتم تحوير نطقها وتصبح جزءًا لا يتجزأ من لغاتهم حتى يومنا هذا ، كما أن الحروف العربية أصبحت الحروف الأساسية لكتابة بعض اللغات الأخرى، ففي القارة الآسيوية على سبيل المثال، هناك حوالي 25 لغة تتم كتابتها بحروف عربية، أبرزها الفارسية.
وناشد وزير التربية والتعليم متابعيه ، بضرورة التعرف على المزيد من المعلومات بهذا الشأن ، من خلال التسجيل الآن مجانًا على موقع بنك المعرفة المصري من خلال الضغط على www.ekb.eg
وكان قد أعلن بنك المعرفة المصري، عن خدمة جديدة لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي.
حيث قال بنك المعرفة المصري في رسالة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "يمكن لطلاب الصفوف من الرابع حتى الثالث الاعدادي الآن ، القيام بالتجارب المعملية أونلاين وكأن الطالب في المعمل الخاص بمادة العلوم".
وأضاف بنك المعرفة المصري في رسالته: اكتشف تجربة محاكاة المعمل من نهضة مصر على المكتبة الإلكترونية Study.ekb.eg من خلال موقع بنك المعرفة المصري: https://bit.ly/2WVfp8F
وكان بنك المعرفة المصري قد احتفل خلال الساعات الماضية، بـ يوم برايل العالمي بالتوعية عن أحد أهم طرق التواصل للمكفوفين، وهي طريقة برايل، وذلك في إطار الاهتمام بأعمال حقوق الإنسان كالمكفوفين وضعاف البصر.
حيث أتاح بنك المعرفة المصري ، امكانية معرفة المزيد عن برايل في هذا الفصل في كتاب (Blind persons in the modern world) من إلسيفير، والمتاح من خلال موقع بنك المعرفة المصري: https://bit.ly/3mRBUFZ