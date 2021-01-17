وزير التعليم : 25 لغة تعتمد على الحروف العربية في قارة آسيا

وكان قد أعلن بنك المعرفة المصري، عن خدمة جديدة لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي.





حيث قال بنك المعرفة المصري في رسالة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "يمكن لطلاب الصفوف من الرابع حتى الثالث الاعدادي الآن ، القيام بالتجارب المعملية أونلاين وكأن الطالب في المعمل الخاص بمادة العلوم".





وأضاف بنك المعرفة المصري في رسالته: اكتشف تجربة محاكاة المعمل من نهضة مصر على المكتبة الإلكترونية Study.ekb.eg من خلال موقع بنك المعرفة المصري: https://bit.ly/2WVfp8F





وكان بنك المعرفة المصري قد احتفل خلال الساعات الماضية، بـ يوم برايل العالمي بالتوعية عن أحد أهم طرق التواصل للمكفوفين، وهي طريقة برايل، وذلك في إطار الاهتمام بأعمال حقوق الإنسان كالمكفوفين وضعاف البصر.



