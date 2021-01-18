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منوعات

شخص يرصد طبقا طائرا في سماء إحدى الولايات الأمريكية ..فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:32 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

يدعي أحد أصحاب نظرية المؤامرة، أنه تم رصد حالة شاذة تم تصويرها في سماء ولاية شمال "داكوتا" الأسبوع الماضي قد تكون لجسم غامض.  


ووفقًا لصحيفة "ديلي كسبريس"، تم تصوير مقطع فيديو من الهاتف المحمول يصل مدته إلى 100 ثانية، وتم تحميله على موقع مشاركة الفيديو على "يوتيوب".


ويزعم مصور المقطع، أن الفيديو يظهر أضواء غير متوقعة تضيء كأنها "صباح ضبابي".


ويظهر مقطع الفيديو نقاط الضوء الساطع على شكل دائري يرتبط بما يسمى "الصحون الطائرة".


وكان شارك سكوت وارينج، المتحمس للحياة الفضائية المثير للجدل، اللقطات عبر مدونة ufosightingdaily.com.


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