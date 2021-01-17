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تعليم

جامعة المنصورة تناقش رسالة ماجستير حول الانحرافات المجتمعية بالأعمال الدرامية.. صور

الأحد 17/يناير/2021 - 10:06 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
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محمود زيدان
شهدت كلية الآداب جامعة المنصورة، اليوم، الأحد، مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث أحمد فؤاد عبد الرحمن، بإحدى قاعات الكلية، وذلك عبر تطبيق zoom.

يأتي ذلك في ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة.

وجاءت رسالة الباحث تحت عنوان "إدراك الشباب الجامعي للانحرافات المجتمعية بالدراما المصرية المعروضة بالقنوات الفضائية العربية المتخصصة".

وضمت لجنة الحُكم والمناقشة، كلًا من، الدكتور محمود حسن إسماعيل، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الدراسات العليا للطفولة والإعلام بجامعة عين شمس، "مناقشًا ورئيسًا"، والدكتورة أسماء الجيوشي مختار، أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة، "مشرفًا وعضوًا"، والدكتور وليد العشري إبراهيم علي، أستاذ الإعلام المساعد بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، "مناقشًا وعضوًا".

جدير بالذكر أن لجنة الحكم والمناقشة منحت الباحث أحمد فؤاد عبد الرحمن، درجة الماجستير بتقدير ممتاز، مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات والمراكز البحثية.
جامعة المنصورة تناقش رسالة ماجستير حول الانحرافات المجتمعية بالأعمال الدرامية.. صور
جامعة المنصورة تناقش رسالة ماجستير حول الانحرافات المجتمعية بالأعمال الدرامية.. صور
جامعة المنصورة تناقش رسالة ماجستير حول الانحرافات المجتمعية بالأعمال الدرامية.. صور
جامعة المنصورة تناقش رسالة ماجستير حول الانحرافات المجتمعية بالأعمال الدرامية.. صور
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