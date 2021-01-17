أرمين لاشيت.. حليف ميركل وخليفتها الأشرس على كرسي مستشار ألمانيا

ارمين لاشيت هو الرئيس الجديد للديمقراطيين المسيحيين في ألمانيا - الحزب الذي قادته المستشارة أنجيلا ميركل لمدة عقدين تقريبًا، وهو خليفتها القادم على كرسي الحكم





تم انتخاب لاشيت في جولة الإعادة خلال مؤتمر الحزب الرقمي يوم السبت، بفوزه على مرشح يمين الوسط فريدريش ميرز، بأغلبية 521 صوتًا مقابل 466، لحل منافسة ثلاثية شارك فيها أيضًا خبير السياسة الخارجية نوربرت روتجن.





ومن بين المرشحين الثلاثة، لاشيت، الذي كان منذ عام 2017 رئيس وزراء الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ألمانيا، شمال الراين - ويستفاليا، هو الأكثر تأييدًا لمواصلة المسار الوسطي لميركل.





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ويمثل لاشيت، وهو كاثوليكي من منطقة الراين، مجموعة كبيرة من الديمقراطيين المسيحيين الذين أصروا دائمًا على الجمع بين القيم المحافظة المعتدلة ومبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي.





وتعهد لاشيت ببذل قصارى جهده للسماح لحزبه بالقيام بعمل جيد في الانتخابات الإقليمية المقبلة وللحفاظ على سيطرة الحزب على منصب المستشار بعد الانتخابات العامة في سبتمبر.





لكن هناك شك في أن الرجل البالغ من العمر 59 عامًا سيصبح المرشح الرئيسي لتحالف الديمقراطيين المسيحيين والاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا في الانتخابات العامة.





ويتنافس الحزبان كتحالف في الانتخابات الوطنية، وباستثناء اثنين فقط ، كان المرشحون الرئيسيون أعضاء في الحزب الديمقراطي المسيحي.





وأصبح لاشيت سياسيًا محترفًا بعد فترة قصيرة قضاها كصحفي في محطة إذاعية بافارية بعد كلية الحقوق.





كما أنه يعرف ميونيخ جيدًا ويدرك أن أكثر منافسيه شراسة لمنصب المستشارية في المستقبل قد يكون مقيمًا في العاصمة البافارية.





واكتسب ماركوس سودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا وزعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، شعبية بين الناخبين المحافظين خلال جائحة فيروس كورونا بفضل موقفه المتشدد.





ويمكنه استخدام الزخم والطلب من لاشيت ليتم اختياره كمرشح رئيسي.





وبعد فوز لاشيت بسرعة، هنأ سودر على تويتر، حيث كتب: "أتطلع إلى العمل معًا! معا سنواصل قصة نجاح الاتحاد.





وبغض النظر عن الكلمات الودية على وسائل التواصل الاجتماعي ، فمن المتوقع إجراء مفاوضات صعبة بين القادة المحافظين خلف الأبواب المغلقة في الأشهر القليلة المقبلة.





وتلقى لاشيت دعمًا حيويًا من وزير الصحة ينس سبان خلال حملته لانتخابات القيادة.





ويقال إن سبان نفسه لديه طموحات جادة في أن يصبح خليفة ميركل، لكن النجم الصاعد للديمقراطيين المسيحيين في ألمانيا لم يقدم لنفسه أي خدمة يوم السبت عندما تدخل بشكل صارخ في انتخابات القيادة.





وبعد أن أنهى المرشحون الثلاثة خطاباتهم، سُمح لمندوبي الأحزاب بطرح الأسئلة.





وانتهز سبان الفرصة ليحصل على بعض الوقت على الشاشة، معترفًا بأنه لا يريد طرح أي أسئلة وبدلًا من ذلك أعرب عن دعمه لـ لاشيت مرة أخرى.





ونشر لاشيت وسبان برنامجًا من 10 نقاط قبل أيام قليلة من انتخاب القيادة.





في ذلك ، أكدوا على "حدود واضحة على اليمين" ، مما يعني أنهم لا يريدون التعاون مع حزب البديل اليميني لألمانيا بأي شكل من الأشكال.





وذكروا أيضًا أنه سيكون هدفهم إظهار موقف الديمقراطيين المسيحيين كحزب من التيار العام.





وقال الثنائي إنهما يتطلعان إلى "جعل عام 2020 عقد تحديث لألمانيا: ديناميكية اقتصادية جديدة، وأمن شامل، وفرص تعليمية من الدرجة الأولى وعادلة.





'' إنهم يريدون تجنب أعباء جديدة على الاقتصاد المنهك ، وإنشاء وزارة رقمية في على المستوى الفيدرالي ، وإظهار "عدم التسامح مطلقا مع الإجرام والتطرف".





وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، من المتوقع أن يواصل لاشيت وسبان تعزيز السلطات التنفيذية للاتحاد الأوروبي مع تنشيط الملف الشخصي عبر الأطلسي للحزب، حيث يعتزمان الضغط من أجل التعاون مع إدارة بايدن بشأن المناخ والسياسة التجارية.





لاشيت قريب جدًا من ماكرون وهو من عشاق الفرانكوفونية، مثل العديد من السياسيين الألمان من منطقة الراين.





ومن المتوقع أن يعمل بشكل وثيق مع الحكومة الفرنسية في عدد من القضايا الدولية.





ومن المفترض أيضًا أن لاشيت سيحاول إبقاء قنوات الاتصال مع روسيا مفتوحة، تمامًا كما حاولت ميركل.





وكان قد أدان ضم شبه جزيرة القرم، لكنه ذكر أيضًا أن العلاقة مع روسيا ضرورية للحفاظ على درجة من الاستقرار الدولي في الشرق.





وقال لاشيت في عام 2019: إن روسيا لها أهمية مركزية للأمن الدولي" هذه الحقيقة وحدها تجعل الحوار ضروريًا، حتى خلال أكثر الأوقات توترًا في الحرب الباردة ، كان هناك تبادل مع الغرب: في العلوم والتجارة والثقافة والمجتمع المدني.





وبينما تعرض لاشيت لانتقادات بسبب موقفه من سوريا في عام 2014 ، بعد أن اتهم وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري بدعم داعش ضد الأسد ، يبدو أنه تراجع عن بعض تصريحاته.





وأخبر لاشيت صحيفة "بيلد" الالمانية العام الماضي أنه "لم يدافع عن بشار الأسد طوال حياته" ما يعكس العديد من ملامح سياسته الخارجية.