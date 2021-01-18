مشروع الحدائق.. هشام طلعت مصطفى يدعو المطورين العقاريين للاستثمار في العاصمة الإدارية

قال المهندس هشام طلعت مصطفى رئيس مجموعة طلعت مصطفى، إن الحكومة المصرية تقوم بعمل شراكات مع القطاع الخاص للعمل علي زيادة الناتج القومي وزيادة فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وهذا فكر جديد وسباق ورأينا ذلك في مشروع الرحاب ومدينتي.





وأضاف طلعت مصطفى خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر تحتاج إلى 30 مليون وحدة سكنية خلال الـ30 عامًا القادمين وكان لنا رؤية سابقة في ذلك مؤكدا اننا نعمل مع أكبر 3 مكاتب في أمريكا يعملون في تخطيط المدن بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة من أجل عمل المدن الذكية وسيتم طرح هذا الكلام في الجزء الثاني من سنة 2021.





واوضح طلعت مصطفى ، أن الحكومة المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطانا دعم كبير بالنسبة إلى الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة مؤكدا ان التنمية التي حدثت في العاصمة بدعم الرئيس السيسي شجعتنا على عمل مشروع حدائق العاصمة. أعطاناإلىالإداريةعلى





ودعا هشام طلعت مصطفى، جميع المستثمرين العقاريين الي القدوم الي العاصمة الإدارية الجديدة والاستثمار فيها ويجب ان ينظروا الى ما قمنا به في مدينة الرحاب ومدينتي .



