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توك شو

أدعو المطورين العقاريين للاستثمار فيها.. هشام طلعت مصطفى: مشروعنا في حدائق العاصمة بفكر 2021

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:01 ص
هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى
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توك شو
أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال التطوير العقاري، لما سيترتب عليه من زيادة في الناتج القومي وتوفير الملايين من فرص العمل والمساهمة في النمو الاقتصادي.

وقال "طلعت مصطفى"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على MBC مصر، إن العقد الذي تم إبرامه بين مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، يأتي في إطار إنشاء مشروع عمراني متكامل على مساحة 5 آلاف فدان في منطقة حدائق العاصمة المتاخمة للعاصمة الإدارية.

وأكد هشام طلعت مصطفى أن مشروع "حدائق العاصمة" جاري تصميمه من قبل أكبر 3 مكاتب للتخطيط في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث سيتم تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية في المشروع ، ليكون مجتمع عمراني ذكي يواكب 2021 ، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح المشروع في النصف الثاني من 2021 .

ودعا هشام طلعت مصطفى، المطورين العقاريين للاستثمار في المنطقة، حيث يرى أنها منطقة واعدة وستكون المحور الأساسي للتنمية في مصر، متوقعًا أن يكون الطلب كبيرًا على محور شرق القاهرة والعاصمة الإدارية خلال الـ 10 سنوات المقبلة .
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