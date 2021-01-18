ليس لنيل الثقة.. البرلمان: لن تتم إذاعة جلسة الحكومة أمام النواب

قال النائب أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إنه لن تتم إذاعة جلسة الحكومة غدًا أمام البرلمان، لافتا إلى أنها ستبدأ برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبعد ذلك وزيرا التنمية المحلية، والتموين.





وأضاف "سعد الدين"، خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "أون إى"، أن مثول الحكومة أمام البرلمان ليس لنيل الثقة، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت برنامجها أمام البرلمان السابق بعنوان "مصر تنطلق" 2018 /2022.





وتابع وكيل البرلمان، أن الحكومة عادت وقدمت تقريرا عن ما تم تنفيذه من البرنامج الذى نالت الثقة على أساسه في الفترة ما بين يوليو 2018 حتى يوليو 2020.





وأوضح النائب أحمد سعد الدين، أنه بمطابقة البرنامج مع التقرير تبين وجود أوجه القصور والسلبيات، مشيرا إلى أغلب الوزارات لديها أوجه قصور فى تنفيذ مهامها.



