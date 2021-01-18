لو مفتاح سيارتك ضاع.. اذهب للتوكيل



ونصح خبراء السيارات، أنه في حال ضياع المفتاح يفضل أن تذهب إلى توكيل السيارة واستبداله ، عن طريق دخول التوكيل على سيستم السيارة ومسح جميع المفاتيح السابقة والمعلومات من الذاكرة ، في حالة إذا كان تم سرقة المفتاح فلا يمكن الاستفادة منه على الإطلاق.



وشدد الخبراء على أصحاب السيارات عدم اللجوء إلى الورش العادية لأنها تستخدم اجهزة تشبه الاجهزة الموجودة في الفنادق لاستخراج الكروقت حيث يمكنها التقاط جزء من الشفرة لفتح الأبواب والتشغيل، ولكن نظام السيارة والداتا الموجودة عليها ستتأثر بشكل سلبي مع الأستخدام، دون أن يعلم صاحب السيارة.



أصبح مفتاح السيارة جهازا متطورا، ويتم استعماله في فتح الأبواب، وإدارة المحرك، وضبط المقاعد والمرايا، ولكن كلما زادت تقنيات وتجهيزات مفتاح السيارة اصبح تصليحه أو استبداله أمر معقد.وأكد خبراء السيارات، أن مفاتيح السيارات الحديثة أصبحت الآن تعتمد على أكود تشفير، وذلك للتعرف على أنظمة السيارات، والتي وصل عددها الآن إلى 28 نظام، والجميع يعمل في نفس التوقيت للحفاظ على أمان السيارة.