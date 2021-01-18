سيف زاهر يكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة نادي الزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر عن أسماء بعض المرشحين لرئاسة الزمالك في الانتخابات المقبلة بعد عزل اللجنة الأوليمبية لمرتضي منصور منذ شهرين.

وقال زاهر خلال برنامجه "ملعب أون تايم" الثلاثي حازم إمام نجم الزمالك السابق، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة سابقا، وخالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق، جميعهم يدرسون الترشح لرئاسة النادي الأبيض.

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على إصدار بيان منذ قليل بشأن استضافة ملعب بتروسبورت لـ مباراة الزمالك المقبلة.





وجاء نص الزمالك كالتالي:

يؤكد نادي الزمالك حرصه التام على توطيد أواصر العلاقات الطيبة مع كافة الأندية وكذا كافة المتعاملين مع النادي في كل المجالات .



