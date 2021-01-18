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فن

ألحان أحمد زعيم.. كلمات أغنية "شطبنا" لـ رامي صبري

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:38 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
طرح الفنان رامي صبري منذ ساعات أغنية جديدة بعنوان "شطبنا" وذلك عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "في ناس بانوا ... على نياتهم ... منفعوش على قد ما ضروا  .. بس انا برضه ... برضه محدش ... يجي عليا ويكسب عمره  .. في ناس بانوا ... على نياتهم ... منفعوش على قد ما ضروا ".

بس انا برضه ... برضه محدش ... يجي عليا ويكسب عمره .. طيبة قلبي دي بتطمعهم ... بتشجعهم ... يتصرفوا كده .. هخلص منهم ... وابعد عنهم ... وهندمهم أوي .. على كل ده ..  شطبنا قفلنا بابنا ع اللي اختار عذابنا والله".

أغنية "شطبنا" كلمات محمد عاطف، والحان احمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.
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