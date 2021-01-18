سيراميكا كليوباترا يبحث عن العودة للانتصارات أمام طلائع الجيش بالدوري





ويحتل سيراميكا المركز الثامن في جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الأخير بـ 4 نقاط.





ويبحث سيراميكا في مواجهة اليوم عن عودة الإنتصارات وإيقاف نزيف النقاط، بعدما تعادل مرتين وتلقى 3 هزائم بأخر 5 مباريات خاضها في الدوري.





واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته على ملعب استاد السويس الجديد، أمس، الأحد، استعدادا لطلائع الجيش.

وبدأ المران بمحاضرة فنية من هيثم شعبان المدير الفني، شرح خلالها بعض النقاط الفنية، وشهدت التركيز على ضرورة إنهاء الهجمات بالشكل الأمثل، مع الحفاظ على الصلابة الدفاعية، من كل اللاعبين.

وبعدها خاض اللاعبون عمليات التسخين والإحماء، ثم خصص هيثم شعبان فقرة تدريبات تكتيكية، لتطبيق ما شرحه المدير الفني خلال المحاضرة التي سبقت المران.





وأعلن معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، سلبية المسحة التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني، للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وخضع اللاعبون والجهاز الفني للمسحة الطبية، داخل فندق إقامة الفريق بالسويس، بالمعسكر المغلق الذي دخله الفريق منذ 24 ساعة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، في الثانية والنصف عصر غد الاثنين، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الثامنة للدوري.

وشدد المدير الرياضي على أنه تلقى إخطارا رسميا يفيد بسلبية مسحة كل اللاعبين والجهاز الفني، وأن نادي سيراميكا كليوباترا ملتزم بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





ويغيب محمود نبيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن مباراة طلائع الجيش.

وأكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي بالنادي، غياب اللاعب عن لقاء طلائع الجيش، بسبب الإصابة، حيث كشفت الآشعة التي خضع لها إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية.

رئيس الجهاز الطبي أكد في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الإنترنت،أن اللاعب سوف يحصل على راحة سلبية لمدة يومين، ثم يعود للتدريبات ببرنامج تأهيلي، من أجل تجهيزه للمشاركة في مباراة المصري.





وجاءت قائمة سيراميكا كالتالي:





حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر

خط الدفاع: طارق سامي - محمود صقر - محمد جمال - عبد الله محمود - رجب بكار - أحمد محسن - سيف تقا

خط الوسط: عاشور الأدهم - محمد توني - كوامي بونسو - عبد الرحمن بودي

خط الهجوم : شادي حسين - شريف دابو - محمد ابراهيم - محمد مسعد - أحمد ياسر ريان - وينفول كوبينا - مصطفى ميسي - أحمد أمين أوفة

يستضيف فريق سيراميكا كليوباترا، طلائع الجيش، اليوم، الإثنين، في تمام الثانية والنصف ظهرا، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الممتاز.